Напишите пожалуйста краткое содержание рассказа горный мастер
Литература
Напишите пожалуйста краткое содержание рассказа горный мастер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того, как пропал Данило, к Катерине сваталось много женихов. Но она была уверена, что Данило вернётся. Стала жить у Прокопьича, научилась делать различные безделушки. Её все считали сумасшедшей. Но однажды она очутилась у самой Хозяйки, стала просить, чтобы она отпустила Данило домой. Хозяйка предложила Даниле сделать выбор, и он выбрал Катерину. Они возвратились домой и стали жить в достатке.
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