Предложение с производными предлогами образованными от существительных от наречий и деепричастий

Русский язык
Предложение с производными предлогами образованными от существительных от наречий и деепричастий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопреки предсказаниям синоптиков и несмотря на тучи на горизонте,в течение всего дня не было ни одного дождя. Вопреки- предлог ,производный от наречия Несмотря на-от деепричастия в течение-от сущ.
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