Если к сточнику с ЭДС 8в и внутренним сопротивлением 1ом подключить сопротивление 3ом, то чему будет равно напряжение в цепи

Физика

Если к сточнику с ЭДС 8в и внутренним сопротивлением 1ом подключить сопротивление 3ом, то чему будет равно напряжение в цепи

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