Если к сточнику с ЭДС 8в и внутренним сопротивлением 1ом подключить сопротивление 3ом, то чему будет равно напряжение в цепи
Физика
Если к сточнику с ЭДС 8в и внутренним сопротивлением 1ом подключить сопротивление 3ом, то чему будет равно напряжение в цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Ома для полной цепи I=ЭДС/R+r или IR+Ir=ЭДС IR=U I= 8/3+1=2A U=2A*3 Ом= 6В
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