Краткое содержание книги горный мастер

Гость: Гость:

После того, как пропал Данило, к Катерине сваталось много женихов. Но она была уверена, что Данило вернётся. Стала жить у Прокопьича, научилась делать различные безделушки. Её все считали сумасшедшей. Но однажды она очутилась у самой Хозяйки, стала просить, чтобы она отпустила Данило домой. Хозяйка предложила Даниле сделать выбор, и он выбрал Катерину. Они возвратились домой и стали жить в достатке.