Смысл этой фразы прошу : Лётчик, очнувшись, увидел в этих глазах все чего только мо??но ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность и страх за его жизнь и любовь такую же робкую как венчик совершенно крошечного горног...

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Смысл этой фразы прошу : Лётчик, очнувшись, увидел в этих глазах все чего только мо??но ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность и страх за его жизнь и любовь такую же робкую как венчик совершенно крошечного горного цветка щекотавшего его щеку.

Автор: Гость