Смысл этой фразы прошу : Лётчик, очнувшись, увидел в этих глазах все чего только мо??но ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность и страх за его жизнь и любовь такую же робкую как венчик совершенно крошечного горног...

Русский язык
Смысл этой фразы прошу : Лётчик, очнувшись, увидел в этих глазах все чего только мо??но ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность и страх за его жизнь и любовь такую же робкую как венчик совершенно крошечного горного цветка щекотавшего его щеку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он увидел в этих глазах красоту природы и всё хорошее,что можно ждать от жизни..Сравнивает любовь с венчиком горного цветка.
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