Приведи примеры тел, которые состоят из нескольких веществ: воздух
Окружающий мир
Приведи примеры тел, которые состоят из нескольких веществ: воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверен, что речь идёт о телах, о смесях скорее. Здесь можно выделить как яркий пример морскую воду. Она состоит из воды и множества минеральных солей.
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