Вычислите: 2,66:3,8-0,81*0,12+0,0372. Решите задачу: Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч , скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теплоход 0,4 часа плыл по озеру,а затем 3,5 часа по реке против течения. Какой путь проше...

Математика

Вычислите: 2,66:3,8-0,81*0,12+0,0372. Решите задачу: Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч , скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теплоход 0,4 часа плыл по озеру,а затем 3,5 часа по реке против течения. Какой путь прошел теплоход за все это время? Заранее спасибо!!

Автор: Гость