Вычислите: 2,66:3,8-0,81*0,12+0,0372. Решите задачу: Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч , скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теплоход 0,4 часа плыл по озеру,а затем 3,5 часа по реке против течения. Какой путь проше...
Математика
Вычислите: 2,66:3,8-0,81*0,12+0,0372. Решите задачу: Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч , скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теплоход 0,4 часа плыл по озеру,а затем 3,5 часа по реке против течения. Какой путь прошел теплоход за все это время? Заранее спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4*24,5=9,8км - озеро 3,5*(24,5-1,3)=81,2км река 91км итого
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