Разместили 2 участка земли одинаковой площади первый участок земли был квадратны?? длиной 8м второй прямоугольник длиной 16м найди перемитры участков

Гость: Гость:

8 м*8 м=64 м2 (площадь первого) 64 м2:16 м=4 м (ширина второго) Р1=4а, где а - сторона квадрата Р1=4*8 м=32 м (1-й) Р2=2(а+в), где а - длина, в - ширина Р2=2(16 м+4 м)=2*20 м=40 м (2-й) Ответ: периметр первого участка - 32 м, периметр 2-го - 40 м