Мудрая черепаха просит тебя рассказать ей о водных богатствах нашего края Напиши ей письмо про волгу
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Мудрая черепаха просит тебя рассказать ей о водных богатствах нашего края Напиши ей письмо про волгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волга исконно русская река, многие писатели, поэты воспевали её в своих произведениях. Волга была главным торговым путём, через неё проходили пути в Грецию, Византию и в другие государства. Волга берёт своё начало в Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море. Мы гордимся своей историей и уважаем её.
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