John (waths) TV for an hour раскрыть скобки и задать вопросы

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John (waths) TV for an hour раскрыть скобки и задать вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
John watshed TV for an hour.
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