(к-117)-307=237 (у+205)+109=526 597+(206+t)=1212. помогите решить .

Математика
(к-117)-307=237 (у+205)+109=526 597+(206+t)=1212. помогите решить .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (к-117)-307=237к-117=307+237к-117=544к=544+117к=661Ответ: 661Проверка: (661-117)-307=237 2) (у+205)+109=526у+205=526-109у+205=417у=417-205у=212Ответ: 212Проверка: (212+205)+109=526 3) 597+(206+т)=1212206+т=1212-597206+т=615т=615-206т=409Ответ: 409Проверка: 597+(206+409)=1212

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