К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?

Химия

К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?

Автор: Гость