К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?
Химия
К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) m р.в = ω * m р-ра = 150 * 0,2 = 30 г 2) m₂р-ра = 150+50 = 200 г 3) ω р.в = (30/200) * 100% = 0.15 * 100% = 15% Ответ: ω = 15%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Груз начинают поднимать вертикально вверх с постоянным ускорением. Во сколько ра?? работа, совершенная за первую секунду движения, меньше работы, с...
Русский язык
Окружающий мир