К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?

Химия
К 150 г 20 % роствора поваренной соли добавили 50 г воды.Кокова массовая доля соли в но??ом растворе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:  1) m р.в = ω * m р-ра = 150 * 0,2 = 30 г 2) m₂р-ра = 150+50 = 200 г 3) ω р.в = (30/200) * 100% = 0.15 * 100% = 15% Ответ: ω = 15%
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