К 620 г 15% раствора добавили 80 г воды.Рассчитайте массовую долю вещества в образовавшемся растворе.

Химия

К 620 г 15% раствора добавили 80 г воды.Рассчитайте массовую долю вещества в образовавшемся растворе.

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