К 620 г 15% раствора добавили 80 г воды.Рассчитайте массовую долю вещества в образовавшемся растворе.
Химия
К 620 г 15% раствора добавили 80 г воды.Рассчитайте массовую долю вещества в образовавшемся растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(р-ра)1=620 г; w1=15 %(0,15); m(H2O)=80 г; Найти: w2-? m(в-ва)=w * m(р-ра)1=0,15 * 620=93 г; m(р-ра)2=620+80=700 г; w2=m(в-ва) / m(р-ра)2=93 / 700=13,3 %.
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