Помогите написать письмо другу , чтобы оно содержало повествовательные , вопросительные и побудительные предложения. Расскажи ему о том , как ты проводишь лето
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Помогите написать письмо другу , чтобы оно содержало повествовательные , вопросительные и побудительные предложения. Расскажи ему о том , как ты проводишь лето
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй друг! это лето было холодным,я провёл его не выходя из дома. ты же знаешь,что я люблю читать. много времени было на чтение и поэтому я прочёл весь список литературы,который нам задавали на лето. в тёплые дни я ходил на речку. а как ты провёл своё лето?что нового и интересного узнал?
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