РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. -7 целых 6/7 / (-9 целых 3/7)
Математика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. -7 целых 6/7 / (-9 целых 3/7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7 6/7+9 3/7=-7 6/7+8 10/7=1 4/7 Ответ: 1 целая 4/7
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