Наименее полярная связь в соединении, формула которого А) PH3 Б) H2O B) H2S Г) NH3

Химия
Наименее полярная связь в соединении, формула которого А) PH3 Б) H2O B) H2S Г) NH3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) РН3, поскольку электроотрицательность фосфора ниже всех перечисленных.
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