Наименее полярная связь в соединении, формула которого А) PH3 Б) H2O B) H2S Г) NH3
Химия
Наименее полярная связь в соединении, формула которого А) PH3 Б) H2O B) H2S Г) NH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) РН3, поскольку электроотрицательность фосфора ниже всех перечисленных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Сколькими способами можно выбрать пару чисел L и R (L <= R) так, чтобы подстрока стро??и abbaaaabab с символа номер L по символ номер R была пал...
Русский язык
Обазначь предлоги и приставки. С кресла с прыгнул котенок . Щенок утащил у меня ботинок. Отец за ехал за сыном в школу . Заяц помчался по аллее. По...