Обазначь предлоги и приставки. С кресла с прыгнул котенок . Щенок утащил у меня ботинок. Отец за ехал за сыном в школу . Заяц помчался по аллее. Поезд отошел от перона.

Гость: Гость:

С кресла с прыгнул котенок .- "С" предлог; Щенок утащил у меня ботинок.-"У" предлог, утащил-приставка "у" Отец за ехал за сыном в школу . -заехал- приставка "за", предлог "В"Заяц помчался по аллее.-предлог "по", помчался- приставка "по" Поезд отошел от перона. -предлог "От", отошел- приставка "ото"