выполни вычитание 12- 1/4-9,10-8/9-2/9
Математика
выполни вычитание 12- 1/4-9,10-8/9-2/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий знаменатель в первом примере будет 4. Значит в чилителе будет 48-1-36,а в знаменателе 4,в итоге получится 12/4,что равно 3
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