УМОЛЯЮ! К гипотенузе прямоугольного треугольника проведена высота и медиана, рас??тояние между основаниями которых равно 7 см. Найдите площадь треугольника,если высота равна 24 см.

Геометрия
УМОЛЯЮ! К гипотенузе прямоугольного треугольника проведена высота и медиана, рас??тояние между основаниями которых равно 7 см. Найдите площадь треугольника,если высота равна 24 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 или 72 как найти площадь я просто уже забыла?
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