ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ! Сумма двух чисел равна 27.Сумма 60% одного из чисел и 5/6 части второго равна 19.Найдите эти числа.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ! Сумма двух чисел равна 27.Сумма 60% одного из чисел и 5/6 части второго равна 19.Найдите эти числа.

Автор: Гость