ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ! Сумма двух чисел равна 27.Сумма 60% одного из чисел и 5/6 части второго равна 19.Найдите эти числа.

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ! Сумма двух чисел равна 27.Сумма 60% одного из чисел и 5/6 части второго равна 19.Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Y = 27   (1) ---->  X= 27-Y 0,6 *X + Y*5/6 = 19 0,6*(27-Y) + Y*5/6=19 16,2 - Y*6/10 +Y*5/6 =19 Y*(25-18)/30 = 19-16,2 Y*7 / 30 = 28/10 Y*7/ 3=28 Y=28 : 7/3 Y=12 X=27-12=15  Ответ 15 ; 12
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