5. Позначте рядок професійних слів. А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель; Б моря??, штиль, книга, риболовля; В учень, роман, педрада, щоденник; Г рея, камбуз, кубрик, вахта.

Українська мова

5. Позначте рядок професійних слів. А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель; Б моря??, штиль, книга, риболовля; В учень, роман, педрада, щоденник; Г рея, камбуз, кубрик, вахта.

Автор: Гость