5. Позначте рядок професійних слів. А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель; Б моря??, штиль, книга, риболовля; В учень, роман, педрада, щоденник; Г рея, камбуз, кубрик, вахта.
Українська мова
5. Позначте рядок професійних слів. А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель; Б моря??, штиль, книга, риболовля; В учень, роман, педрада, щоденник; Г рея, камбуз, кубрик, вахта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
один насос откачивает 480 л воды за 8 минут ,а другой насос 420 л воды за 6 минут .Сколько литров воды оба насоса откачивают за одну минуту?
Математика
Сквер имеет прямоугольную форму.Его длина =50м.Ширина 20м. 2\5 площади сквера занимае?? детская площадка,а остальное под деревья отведено место.Най...
Українська мова