Сквер имеет прямоугольную форму.Его длина =50м.Ширина 20м. 2\5 площади сквера занимае?? детская площадка,а остальное под деревья отведено место.Найти площадь отведёную под деревья.
Математика
Сквер имеет прямоугольную форму.Его длина =50м.Ширина 20м. 2\5 площади сквера занимае?? детская площадка,а остальное под деревья отведено место.Найти площадь отведёную под деревья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*20=1000 м2 площадь сквера 1000/5*2=400 м2 занимает детская площадка 1000-400=600м2 площадь под деревья
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