Вспомни и спой рождественскую песню, весенние песенки , масленичную песенку. Чем они похожи и чем отличается друг от друга?
Музыка
Вспомни и спой рождественскую песню, весенние песенки , масленичную песенку. Чем они похожи и чем отличается друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они все весёлые. Отличаются темой
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