Вспомни и спой рождественскую песню, весенние песенки , масленичную песенку. Чем они похожи и чем отличается друг от друга?

Музыка

Вспомни и спой рождественскую песню, весенние песенки , масленичную песенку. Чем они похожи и чем отличается друг от друга?

Автор: Гость