Сапшение паукообразных
Биология
Сапшение паукообразных
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Гость:
Я так понимаю сообщение о паукообразных Они относятся к классу членистоногие. Известными представителями являются: пауки, скорпионы, клещи. Арахнология - наука о паукообразных. Являются наземными обитателями, но встречаются виды способные жить в воде. длина тела у них обычно 2-3см, но такие как скорпионы могут достигать и 20см . Имеют 2 отдела: брюшко и головогрудь. Что качается дыхания, имеют лёгочные мешки. основной покров хитинизированная кутикула. Нервная система , по сравнению с простейшими, довольно далеко ушла по развитию!
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