1/7 * 7/8X = 1/8X ПОЧЕМУ=1/8х
Математика
1/7 * 7/8X = 1/8X ПОЧЕМУ=1/8х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7 × 7/8х = 1/8х Так получается,потому что,при умножение 7 и 7 сокращается,и остается 1/8
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