Запиши 10 родственных слов от слова ветер
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Запиши 10 родственных слов от слова ветер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветряной ветерок заветрянный
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