Разобрать по саставу слово виляет

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Разобрать по саставу слово виляет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вил корень,я суффикс , ет окончание
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