Морфологический разбор слова представлены

Русский язык
Морфологический разбор слова представлены
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи:глагол  Род:мужской  Время:настоящие  Наклонение:—  Лицо:2-е лицо  Число:множественное 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите плиз с английским
Ответить
Русский язык
Желудь- какое проверочное слово?
Ответить
Биология
У томата ген красной окраски доминирует с генном жёлтого окраски каким будет потомство от скрещивания потомстуа
Ответить
Математика
Помогите понять! К примеру идет линейное уравнение 6х-3+2=9х-6-8 нам нужно посчитать в одной части числа с х, а в другой обычные числа. Какие м...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста зделайте номер 2 вот фотка| ↓ паже
Ответить