Ребятаааа! Помогите! Срочно, очень вас прошу!!! 1. Классифицируйте реакцию С(т) +О2 (г)=СО2 (г) +Q по следующим признакам: а) соединения, б) разложения, в) замещения,г) обмена, д) окислительно-восстановительная,е) не окислите...

Химия

Ребятаааа! Помогите! Срочно, очень вас прошу!!! 1. Классифицируйте реакцию С(т) +О2 (г)=СО2 (г) +Q по следующим признакам: а) соединения, б) разложения, в) замещения,г) обмена, д) окислительно-восстановительная,е) не окислительно-восстановительная, ж) экзотермическая, з) эндотермическая, и) гомогенная, к) гетерогенная, л) необратимая, м) обратимая Ответ дайте в виде последовательности букв. 2. Определите сумму коэффициентов в уравнении реакции NH3+O2=N2+H2O (ОВР) 3. Во сколько раз уменьшится скорость реакции Н2(г) +F2 (г) = 2NF (г) при уменьшении давления в три раза? 4. Какой цвет имеет универсальная индикаторная бумажка в растворе, бромида железа (2). Составьте уравнение гидролиза.

Автор: Гость