ДАМ 50 БАЛЛОВ,ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!!!! Длина перпендикуляра,проведенного к прямой а равна 8 см,а длина наклонной на 4 см больше, чем длина ее проекции на эту прямую. Найдите длину наклонной

Геометрия

ДАМ 50 БАЛЛОВ,ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!!!! Длина перпендикуляра,проведенного к прямой а равна 8 см,а длина наклонной на 4 см больше, чем длина ее проекции на эту прямую. Найдите длину наклонной

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