ДАМ 50 БАЛЛОВ,ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!!!! Длина перпендикуляра,проведенного к прямой а равна 8 см,а длина наклонной на 4 см больше, чем длина ее проекции на эту прямую. Найдите длину наклонной
Геометрия
ДАМ 50 БАЛЛОВ,ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!!!! Длина перпендикуляра,проведенного к прямой а равна 8 см,а длина наклонной на 4 см больше, чем длина ее проекции на эту прямую. Найдите длину наклонной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перпендикуляр и проекция являются катетами, а наклонная- гипотенузой (по теореме о 3х перпендикулярах). Следовательно, через теорему Пифагора найдём длину перпендикуляра= 17^2-8^2=289-64=225=15 ОТВЕТ: 15 см.
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