Написать сочинение о лете на английском языке!!!

Английский язык
Написать сочинение о лете на английском языке!!!
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