ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Найдите значение выражения(836-837) Мне нужен номер толька 837 и всё пли?? помогите или покажите хотябы пример даю 10 баллов
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Найдите значение выражения(836-837) Мне нужен номер толька 837 и всё пли?? помогите или покажите хотябы пример даю 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
836-837= -1 А это просто что бы заполнить эти 20 символов.
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