(-2 1/7 - 5 5/14 ) - ( -15,38+4,6)= ?
Математика
(-2 1/7 - 5 5/14 ) - ( -15,38+4,6)= ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-3-3,92)+10,78=-6,92+10,78=3,86
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