В сагазине два рулона одинаковой ткани в одном рулоне 25 м ткани а в другом 49 м стои??ость второго рулонп на 1440 тг больше чем стоимость первого сколько тенге стоит кусок этой ткани длиной 9м

Математика

В сагазине два рулона одинаковой ткани в одном рулоне 25 м ткани а в другом 49 м стои??ость второго рулонп на 1440 тг больше чем стоимость первого сколько тенге стоит кусок этой ткани длиной 9м

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