Помогите решить уравнение химической реакции "вычислите массу образовавшегося ??ульфата алюминия, если для реакции взяли 200г гидрокисда алюминия"
Химия
Помогите решить уравнение химической реакции "вычислите массу образовавшегося ??ульфата алюминия, если для реакции взяли 200г гидрокисда алюминия"
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