При фактическом уровне безработице 6%, естественном 4% и фактическом национальном ??оходе 4500млрд.ден.ед (кооффицент Оукена 2,5 ),экономические потери общества от безработицы составят ?
Экономика
При фактическом уровне безработице 6%, естественном 4% и фактическом национальном ??оходе 4500млрд.ден.ед (кооффицент Оукена 2,5 ),экономические потери общества от безработицы составят ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2% 2%*2,5=5 5*4500=22500 22500/100=225 млрд. ден. ед
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