При фактическом уровне безработице 6%, естественном 4% и фактическом национальном ??оходе 4500млрд.ден.ед (кооффицент Оукена 2,5 ),экономические потери общества от безработицы составят ?

Экономика

При фактическом уровне безработице 6%, естественном 4% и фактическом национальном ??оходе 4500млрд.ден.ед (кооффицент Оукена 2,5 ),экономические потери общества от безработицы составят ?

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