Письмо бабушке, дедушке/другу, подруге/родителям. 5 класс (10 предложений)

Гость: Гость:

Здравствуй, дорогая бабушка. Как ты поживаешь? У нас всё замечательно. Вчера у меня была контрольная и я получил "5". Недавно мама с папой подарили мне котёнка. Ты обязательно должна его увидеть. Он маленький и пушистый. Я по тебе очень скучаю. Папа обещает, что мы скоро приедем к тебе в гости. Передавай привет дедушке и Кате. До скорой встречи, *своё имя*