Перевести на английский язык. я злой. ты веселый. она большая. он счастливый. мы красивые. они длинные. кошка черная. ручка черная.
Английский язык
Перевести на английский язык. я злой. ты веселый. она большая. он счастливый. мы красивые. они длинные. кошка черная. ручка черная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'm angry.You are funny.She is big.He is happy.We are nice.They are long.The cat is black.The pen is black.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Вспомни и спой рождественскую песню, весенние песенки , масленичную песенку. Чем они похожи и чем отличается друг от друга?
Экономика
При фактическом уровне безработице 6%, естественном 4% и фактическом национальном ??оходе 4500млрд.ден.ед (кооффицент Оукена 2,5 ),экономические по...
Английский язык
Биология