Перевести на английский язык. я злой. ты веселый. она большая. он счастливый. мы красивые. они длинные. кошка черная. ручка черная.

Английский язык

Перевести на английский язык. я злой. ты веселый. она большая. он счастливый. мы красивые. они длинные. кошка черная. ручка черная.

Автор: Гость