В наборе из 10 карандашей 7 цветных. Выбирают наугад 2 карандаша. найдите вероятность того, что выбранные карандаши будут простыми.
Математика
В наборе из 10 карандашей 7 цветных. Выбирают наугад 2 карандаша. найдите вероятность того, что выбранные карандаши будут простыми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m/n 7-2=5 p=5/10=1/2=0.5
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