В наборе из 10 карандашей 7 цветных. Выбирают наугад 2 карандаша. найдите вероятность того, что выбранные карандаши будут простыми.

Математика

В наборе из 10 карандашей 7 цветных. Выбирают наугад 2 карандаша. найдите вероятность того, что выбранные карандаши будут простыми.

Автор: Гость