один насос откачивает 480 л воды за 8 минут ,а другой насос 420 л воды за 6 минут .Сколько литров воды оба насоса откачивают за одну минуту?

Математика

один насос откачивает 480 л воды за 8 минут ,а другой насос 420 л воды за 6 минут .Сколько литров воды оба насоса откачивают за одну минуту?

Автор: Гость