один насос откачивает 480 л воды за 8 минут ,а другой насос 420 л воды за 6 минут .Сколько литров воды оба насоса откачивают за одну минуту?
Математика
один насос откачивает 480 л воды за 8 минут ,а другой насос 420 л воды за 6 минут .Сколько литров воды оба насоса откачивают за одну минуту?
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