Обьясните почему давление газа увеличевается при уменьшении температуры
Физика
Обьясните почему давление газа увеличевается при уменьшении температуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует формула (p(1)V(1))/T(1)= (p(2)V(2))/T(2), тоесть, если температуру уменьшить, обьем останется одинаковым, а давление увеличится
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