Вспомните Где обитают лягушки Какие особенности строения помогающие такое образ жизни

Биология
Вспомните Где обитают лягушки Какие особенности строения помогающие такое образ жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В озёрах им помогают обитать специальная кожа, задерживание дыхания, особое строение дыхания, перепонки на лапах. Они дышат всей поверхностью тела.
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