7+4 умн. на x = 2 умн. на x+5 Срочно Пожалуйста
Математика
7+4 умн. на x = 2 умн. на x+5 Срочно Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4Хх=2Хх+5 4х-2х=5-7 2х=-2 х=2:2 х=1 Ответ: х=1.
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