Отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M.Докажите что PE параллельна QF. Подробно ?? рисуночек пожалуйста
Геометрия
Отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M.Докажите что PE параллельна QF. Подробно ?? рисуночек пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Авай рассмотрим треугольники РЕМ и QFM: РМ=МQ, EM=FM, угол РМЕ = углу QМF (как вертикальные). Отсюда делаем вывод, что треугольники РЕМ и QFM равны по двум сторонам и углу между ними. Угол Р равен углу Q как НЛУ (накрест лежащие углы). Следовательно, РЕ||QF.
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