Почему длительное время открытие нового материка оставались тайной?
География
Почему длительное время открытие нового материка оставались тайной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди не знали что открыли материк . У них не было технологий что бы проверить материк это или место где они живут. Вот у нас в 21 веке есть специальный спутники что бы видеть все материки острова и т.д. Так случилось с Кристофором К. он искал путь в индию но открыл Америку . А так что он думал что аборигены это жители индии а оказалось это были не индейцы а американцы.
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