Почему длительное время открытие нового материка оставались тайной?

Гость: Гость:

Люди не знали что открыли материк . У них не было технологий что бы проверить материк это или место где они живут. Вот у нас в 21 веке есть специальный спутники что бы видеть все материки острова и т.д. Так случилось с Кристофором К. он искал путь в индию но открыл Америку . А так что он думал что аборигены это жители индии а оказалось это были не индейцы а американцы.