Найдите корни уравнения x^{4}-4 x^{2} =0
Алгебра
Найдите корни уравнения x^{4}-4 x^{2} =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^4-4x^2=0 x^2(x^2-4)=0 x^2(x-2)(x+2)=0 x^2=0; x-2=0; x+2=0 x=0 x=2 x=-2 Ответ:{-2; 0; 2}
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