4. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово. А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко). Б Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко). В Місяць б...

Українська мова

4. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово. А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко). Б Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко). В Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник). Г Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).

Автор: Гость