А1. В каком предложении нет предлога? □ 1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. □ 2) Плохо, когда не с кем поговорить. □ 3) Дом напротив построили лет десять назад. □ 4) Остановка находится около школы. А2. Какой пред...
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А1. В каком предложении нет предлога? □ 1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. □ 2) Плохо, когда не с кем поговорить. □ 3) Дом напротив построили лет десять назад. □ 4) Остановка находится около школы. А2. Какой предлог является непроизводным? □ 1) в течение □ 2) ввиду □ 3) вместо □ 4) при А3. Укажите пример раздельного написания предлога. □ 1) звонил (в)продолжение получаса □ 2) двигаться (на)встречу ветру □ 3) узнали (на)счёт контрольной □ 4) выступит (в)место меня А4. В каком примере нарушены речевые нормы? □ 1) встретились по приезде □ 2) благодаря заботе □ 3) согласно графика □ 4) заплатить за билет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1-3 А2-4 А3 - 1 А4- 1 Я так думаю
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