Что обеденяет рассказ барбос и жулька с рассказом лев и собака

Гость: Гость:

Тема обоих персонажей-собака. Герои добрые, но в конце они обе умирают. События в начале радостные, а потом грустные, траурные. Главная мысль каждого рассказа-цени то что имеешь. Отношение автора-в рассказе авторы, передали всю свою скорбь в случившемся в виде Льва и Барбоса.