Что обеденяет рассказ барбос и жулька с рассказом лев и собака
Литература
Что обеденяет рассказ барбос и жулька с рассказом лев и собака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема обоих персонажей-собака. Герои добрые, но в конце они обе умирают. События в начале радостные, а потом грустные, траурные. Главная мысль каждого рассказа-цени то что имеешь. Отношение автора-в рассказе авторы, передали всю свою скорбь в случившемся в виде Льва и Барбоса.
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