Что больше 800 дм кубических или 1 кубический метр

Математика
Что больше 800 дм кубических или 1 кубический метр
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Гость:
800дм>1 кубический метр
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